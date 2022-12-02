Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 yaşındaki çocuk, internetten sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

Dünya Haberleri

10 yaşındaki çocuk, internetten sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde 10 yaşındaki çocuk annesinin internetten alışveriş yaptığı hesaba girip sanal gerçeklik gözlüğü satın almak istedi. Annesi itiraz edince, küçük çocuk annesini tabanca ile öldürüp sanal gerçeklik gözlüğünü sipariş etti.

Annesini öldüren çocuk, ilk ifadesinde annesi çamaşırları toplarken, evde bulunan tabancayı alıp elinde salladığını, bu sırada ateş alan tabancanın annesine isabet ettiğini söyledi.

Çocuk daha sonra ifadesini değiştirip tabancayı annesine doğru nişanlayıp annesini kasten öldürdüğünü itiraf etti. Çocuk polise verdiği ikinci ifadesinde ise tabancayı duvara doğru uzatıp duvara ateş ederek annesini korkutarak istediğini fakat merminin duvarın önünde bulunan annesine isabet ettiğini söyledi.

10 yaşındaki çocuk, internetten sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

Çocukla görüşen halası ise, çocuğun gayet soğukkanlı olduğunu, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve sadece annesini öldürdüğü için üzgün olduğunu söyledi.

10 yaşındaki çocuk, internetten sanal gözlük almasına izin vermeyen annesini silahla vurarak öldürdü

Polis tarafından gözaltında tutulan çocuk, işlediği cinayet nedeniyle yetişkin olarak yargılanacak ve yetişkinlere verilen ceza kendisine uygulanacak.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title