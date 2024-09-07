10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı yoğun kara ve hava saldırılarına, bölgede yol açtığı insanlık krizi, soykırım suçlaması ve UAD'nin saldırıları durdurma kararına rağmen 10 ayı aşkın süredir devam ediyor.

"HER ŞEY ÇÖP OLDU"

Büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı Gazze'de çekilen bir video, dün ile bugün arasındaki farkı gözler önüne serdi. Savaştan önce ve savaştan sonra Gazze'deki evinin görüntülerini paylaşan Filistinli bir iş adamının videosunu izleyenler "Güzelim ev, hayaller, umutlar... Her şey çöp oldu" demekten kendini alamadı.