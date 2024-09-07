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10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

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10 ayı aşkın süredir Filistin topraklarını abluka altına alan İsrail'in kanlı saldırıları devam ederken Gazzeli bir iş insanının çektiği video kısa sürede viral oldu. Savaştan önce ve savaştan sonra evinin durumunu paylaşan Filistinli iş insanının videosunu izleyenler "Nereden nereye" demekten kendini alamadı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı yoğun kara ve hava saldırılarına, bölgede yol açtığı insanlık krizi, soykırım suçlaması ve UAD'nin saldırıları durdurma kararına rağmen 10 ayı aşkın süredir devam ediyor.

"HER ŞEY ÇÖP OLDU"

Büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı Gazze'de çekilen bir video, dün ile bugün arasındaki farkı gözler önüne serdi. Savaştan önce ve savaştan sonra Gazze'deki evinin görüntülerini paylaşan Filistinli bir iş adamının videosunu izleyenler "Güzelim ev, hayaller, umutlar... Her şey çöp oldu" demekten kendini alamadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Filistin Filistin 3-sayfa İsrail Dünya Gazze Gazze

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Yorumlar (10)

Doğrucu:

Şeriat kurtaramamışmı :))

38
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Ebu Huzeyfe:

Yhdker dünyanın kanseridir

47
7
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Spectrum:

Herşey allahtan gelir, savaşlar seller depremler, vardır bir bildiği demekki, üzülmemek gerek

22
24
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Vatandaşın biri:

Bu kadar şey yaşanıyorsa demek ki Allah’ın da vardır bir bildiği. Karışmamak lazım. Yoksa İsrail’i helak etmez miydi?

18
12
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Selahattin Gurbuz:

Üzülcegım en son insan sen olursun okadar zenginlik icinde kac kişiye yardım ettin elini uzattın acaba

7
12
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1gerceklerinsesi:

Haha üstteki arkadaş

0
11
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