Yüzünü herkesten saklıyor! Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları tüyleri ürpertti

Zaman yolcuları sık sık gündem olmaya devam ediyor. Abd'nin Los Angeles eyaletinde yaşadığını ve kamu görevi için zaman yolculuğu yapmakla görevlendirildiğini iddia eden Kasper isimli adamın anlattıkları da tüyleri diken diken etti. Kasper, 2063 yılında yaşanacak büyük bir sel felaketinden bahsederek, "İnsanlık için üzgünüm, çok kötüye gidiyorlar" dedi.

"GELECEKTE ŞOK EDİCİ ŞEYLER OLACAK"

2075 yılından günümüze geldiğini iddia eden Kasper isimli sözde zaman yolcusu geleceğe dair çarpıcı sözler kullandı. Kırmızı bir ceket ve siyah ile beyaz benekli eldivenleriyle kamera karşısına geçen Kasper, yüzünü göstermemeyi tercih etti. Gizli bir görevde bulunduğu için gizlilik nedeniyle yüzünü göstermeyen Kasper, "Gelecekte şoke edici şeyler olacak. Sizinle daha önceden duyacağınız ilginç bir bilgiyi paylaşacağım. Bu bilgiler oldukça gizli" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR SEL İNSANLIĞI BEKLİYOR"

Kasper, 2028'de halka açıklanmadan önce zaman yolculuğunun şu anda gizli laboratuvarlarda kullanıldığını iddia ederek sözlerine devam etti. Sözde zaman yolcusu daha sonra neden zamanda geri gönderildiğini söyleyerek "Bunlar gelecekte olacak şok edici detaylar. Böylece gelecekte, geçmişle ilgili veri toplamak için kamu göreviyle 2021 yılına geri gönderildim.Los Angeles, Kalifornia'dayım çünkü bu şehirde çok şok edici bir detay olacak. Büyük bir sel olacak. Bu, 2063 yılı civarında gerçekleşecek" diye konuştu.

YÜZÜNÜ SAKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Kasper'in anlattıklarını inandırıcı bulmadığını ifade eden bir kısım sosyal medya kullanıcıları onu yüzünü saklamakla suçladı. Daha önceki zaman yolculuğu videolarında benzer bir şekilde sel felaketinden söz edildiğine dikkat çeken kullanıcıların aksine bir kesim, "Kırmızı gözlük, eldiven ve ceket. Zannediyorum Michael Jackson bize gelecekten haber vermek için geri döndü" ifadeleriyle durumu ciddiye almadıklarını belirtti.

Sözde zaman yolcusunun anlattığı hikâyenin gerçeklik payını sorgulayan kullanıcılar, bu anlatılara inananlar için ise "İnsanlar için üzülüyorum" yorumunu yapmayı tercih etti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet