Ülkeyi ayağa kaldıran ihbar! 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı - Haberler
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Ülkeyi ayağa kaldıran ihbar! 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Ülkeyi ayağa kaldıran ihbar! 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı

İngiltere'de Aylesbury'deki Mary's Kilisesi'nin yakınlarında dün sabah saatlerinde yapılan ihbar büyük yankı uyandırdı. 20'li yaşlardaki bir kadının tecavüze uğradığı yönündeki ihbarın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi aramaya başladı.

İngiltere'de Aylesbury kentindeki Mary's Kilisesi'nin mezarlığında dün sabah 06.40 saatlerinde 20'li yaşlarda bir kadın tecavüze uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, 30'lu yaşlardaki şüphelinin Asya kökenli olduğunu belirledi.

Ülkeyi ayağa kaldıran ihbar! 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı

"ÖZEL EĞİTİMLİ MEMURLAR DEVREDE"

Saldırganla ilgili şu anda çok az şey biliniyor. Vakayla ilgili açıklama yapan Milton Keynes polis karakoluna bağlı Force CID'den kıdemli soruşturma memuru Dedektif Jason Simpson, "Evet endişe verici bir durum. Fakat şüpheliyi yakalamak için özel eğitimli memurlarımızı görevlendirdik" dedi.

"GÜVENLİK KAYITLARINI BİZE VERİN"

Açıklamalarına devam eden Dedektif Jason Simpson, "Soruşturmanın şu anda çok başındayız. Olayın aydınlatılması için bölge halkının bize yardım etmesini istiyoruz. Eğer çevreyi görüntüleyen güvenlik kayıtları varsa bunların bize ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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