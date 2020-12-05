Dünya Türk kahvesi günü! Dünya Türk kahvesi günü nasıl ortaya çıktı? Türk kahvesi ile ilgili sözler!

5 Aralık Dünya Türk Kahve kahvesi günü! Dünya Türk kahvesi günü nasıl ortaya çıktı? Türk kahvesi ile ilgili sözler!

Yararları, kültürü, ortaya çıkışı ile sevilen lezzet Dünya Türk kahvesi günü! Dünya Türk kahvesi günü nasıl ortaya çıktı? Türk kahvesi ile ilgili sözler!

DÜNYA TÜRK KAHVESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1543 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirdi. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk Kahvesi adını aldı.Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu. Kısa sürede, gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde Türk Kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı oradan da tüm dünyayı sardı. Türk kahvesi dünyanın en eski kahve pişirme yöntemiyle hazırlanır. Hazırlanış ve sunuş biçimiyle dünya üzerindeki tüm kahvelerden farklıdır. Kahve falı yalnızca Türk kahvesine özgü bir gelenektir. Kahve tüm dünyaya Osmanlı İmparatorluğu sayesinde yayılmıştır. Türk kültüründeki yeri sayesinde UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne girmiştir.

TÜRK KAHVESİ SÖZLERİ!

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Türk Atasözü

Kahvenin kahve oIabiImesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı oIması gerekir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Kötü bir kahve biIe hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahveyi bıraktım. İnanın ki sevgiliden ayrıImaktan daha zor