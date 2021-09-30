Dünya Turizm Günü'nde Kocaeli'nin güzellikleri bisikletle keşfedildi

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı "Doğaya Sürüyoruz Kocaeli" projesi ile birlikte iki haftada bir Kocaeli'nin eşsiz bisiklet parkurları keşfediliyor. Bu hafta gerçekleştirilen Dünya Turizm Günü özel sürüşü ile Ormanya'yı keşfeden 50 bisiklet ve doğasever sonbaharın ve kuş seslerinin tadını çıkardı.

13 KM PEDAL ÇEVİRDİLER

Kocaeli'deki doğa turizm parkurlarını tanıtmak için iki haftada bir "Doğaya Sürüyoruz" etkinliği düzenleniyor. Bu hafta gerçekleştirilen "Doğaya Sürüyoruz" etkinliğinde bisikletliler "Dünya Turizm Günü" özel sürüşünü Ormanya'da gerçekleştirdi. Toplamda 13 km bisiklet süren doğaseverler, Kocaeli'nin doğa turizm merkezinde doğayla baş başa etkinlik gerçekleştirdi.

YALOVA'DAN ETKİNLİĞE KATILDILAR

Doğaya sürüyoruz etkinliğini takip eden ve bu hafta Ormanya'da olduğunu öğrenen doğaseverler, rotasını Yalova'dan Ormanya'ya çevirdi. Ormanya'nın eşsiz güzellikteki kamp alanında karavan ile konaklayan aile, pazar günü gerçekleşen etkinlikte yerini aldı ve Ormanya'nın doğasını keşfetti.

DÜNYA TURİZM GÜNÜ'NE ÖZEL SÖYLEŞİ

Dünya Turizm Günü özel sürüşü olarak gerçekleştirilen etkinlikte mihmandar Barış Şen, doğaseverlere bisikletli turist olmak üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

BİSİKLETLİ TURİST OLMAK

Dünya Turizm Günü'nde gerçekleşen etkinlikte, bisikletli turist olmak üzerine kısa bir sohbet edildi. Dünyanın en ekonomik ve çevreci aracı olan bisikletin hem spor ve sağlık tarafı hem de ülkemiz de bisikletin ve bisikletli turistlerin avantajlarına değinildi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2517 km 106 adet doğa yürüyüş parkuru ile Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip ili olan Kocaeli'nin doğal güzelliklerini daha iyi görebilmek adına iki haftada bir farklı rotalara doğa yürüyüşleri ve bisiklet sürüş etkinlikleri düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 25 farklı rotaya gerçekleşen yürüyüşlerde 1500'ü aşkın doğasevere hizmet edildi. Hala devam eden etkinliklere "ebelediye. kocaeli. bel. tr/KulturSosyal" adresi üzerinden başvuru yapılabilmekte. Ayrıca doga_kocaeli hesabı takip edilerek ve 0262 318 23 38 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.