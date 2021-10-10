Trende korku dolu anlar! 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti - Haberler
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Trende korku dolu anlar! 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Trende korku dolu anlar! 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti

Hindistan'ın Lucknow şehrinden Mumbai'ye giden trende korku dolu anlar yaşandı. Soygun için trene giren 8 soyguncu, vagonda kıstırdıkları kadına sırayla tecavüz etti. Olay yerine gelen polis, 4 soyguncuyu yakalarken kaçak 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da bir trende gerçekleşen tecavüz olayı, ülkede büyük yankı uyandırdı. Lucknow şehrinden Mumbai'ye doğru giden trene hırsızlık amacıyla giren 8 silahlı soyguncu, trenin yataklı vagonunda yolculuk yapan kişilerin para ve eşyalarını çaldı. Kendilerine karşı koyan 5 kişiyi de silah kabzasıyla yaraladılar.

Korku saçan soyguncular, yaptıkları hırsızlıkların ardından yataklı vagonda uyuyan bir kadının odasına girdi. Kadının ağzını kapatan ve bağırmasını engelleyen soyguncular, sırayla kadına tecavüzde bulundu.

Trenin Kasara şehrinde durmasının ardından yolcular, dışarıya doğru bağırmaya başladı. Dışarıdaki insanlar da acil olarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler toplamda 4 kişiyi yakaladı. Diğer 4 kişi ise kaçmayı başardı.

Polis ekipleri, hırsızların elindeki 34,000 Hindistan rupisi değerindeki para ve ziynet eşyaları aldı. Fakat kaçan 4 kişi, diğer eşyaları ve paraları yanında götürdü. Polis şimdi kaçan 4 soyguncuyu arıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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