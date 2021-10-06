Tel örgüler üzerinden askerlere verilen Afgan bebekten haber var: Ailesiyle ABD'de yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tel örgüler üzerinden askerlere verilen Afgan bebekten haber var: Ailesiyle ABD'de yaşıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek dünyanın gündemine oturmuştu. Manşetlere taşınan bebeğin şimdilerde ABD'nin Arizona eyaletinde ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında binlerce insan Afganistan'dan kaçmaya çalışırken Hamid Karzai Havalimanı'nda Abd askerlerine teslim edildiğinde dünya çapında manşetlere çıkan Afgan bebeğin Arizona'da yaşadığı ortaya çıktı.

Ağustos ayında havaalanındaki kaos ortasında dikenli tellerin üzerinden ABD Deniz Piyadeleri'ne teslim edildiğinde sadece 17 günlük olan Liya ve ailesi şimdi Arizona'da yaşıyor.

Liya'nın babası Hameed'in, beş yıl boyunca ABD ordusunda tercüman ve danışman olarak çalışması onu Taliban için bir hedef haline getirmişti. Independent'a göre de, Ağustos ayında ABD vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yardım etti.

Hameed o günleri şöyle anlattı: "İnsanların öldürüldüğüne veya kaybolduğuna dair istihbarat aldık. Bir gün benim de evime gelineceğini biliyordum ve zamanla yarışıyorduk. Bebeği güvenli bir yere götürmek için çaresizce ve kalabalığın içinde ezilerek öldürüleceğinden endişelenerek, onu çitin üzerine kaldırdım ve bir ABD askerinden yardım istedim. Ağustos boyunca havalimanında kalıyordum. Bebeğimi görememiştim. Kızımı ilk kez eşim Sadia'nın kucağında havalimanına gelince gördüm. Ben de bebeğimi ilk kez o anda kucağıma alabilmiştim. Taliban, havalimanı girişinde eşimden tüm birikimimizi almış. Tek çarem kalkan bir uçağa binmekti."

"Hayatımıza sıfırdan başlamamız gerekiyor" diyen Hameed, sözlerini şöyle noktaladı: ''Burada bir gelecek kurmaya çalışıyoruz ama birçok aile çocuklarıyla hala Afganistan'da sıkışıp kalmış durumda aklımız onlarda''

Tel örgüler üzerinden askerlere verilen Afgan bebekten haber var: Ailesiyle ABD'de yaşıyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

 Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ezgi Mola Mustafa Keser
Spor Ersun Yanal Acun Ilıcalı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Bülent Ersoy Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tel örgüler üzerinden askerlere verilen Afgan bebekten haber var: Ailesiyle ABD'de yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 08:54:21. #1.13#