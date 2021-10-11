Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD ile Çin arasındaki Tayvan krizi gitgide büyüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Tayvan mutlaka Çin ile birleşecek" mesajının ardından Çin resmi yayın organı Global Times'tan ABD'ye tehditler içeren bir yazı yayımlandı. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'nin hedef alındığı makalede, "Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir" ifadelerine yer verildi.

Abd, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı AUKUS ittifakı sonrasında Çin'in Tayvan üzerinde artan baskısı ve tehdit mesajları devam ediyor. Önceki gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde, "Tayvan mutlaka Çin ile birleşecek" açıklamasının ardından rejimin resmi yayın organı Global Times'ta ABD'ye tehdit içeren bir yazı yayımlandı.

Global Times'ta yer alan makalede, Tayvan 'ana kara' olarak tanımlanırken, Çin'in bölgede operasyon düzenlemesinin 'doğal hakkı' olduğu savunuldu. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'nin hedef alındığı makalede, "Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde, ilk ortadan kaldırılacaklar ABD askeri personelidir" ifadelerine yer verildi.

Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak

Aynı makalede ABD özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının, Çin ana karasının 'istilası' anlamına geleceği iddia edildi ve 'Washington askerlerinin hayatını riske atıyor' sözleri ile ABD'ye gözdağı verildi. ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı Senaryosu) isimli kitapta, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti. Ayrıca Çin medyası geçen hafta Tayvan'daki gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini yazmıştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in artan baskısını eleştirerek "Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Ulusal bir geçit töreninde konuşan Tsai, Çin'in askeri baskısını kesin şekilde reddettiklerini belirtti.

Tayvan'ın, Çin'in çizdiği yola girmeye zorlanmamasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Tsai, "Ulusal savunmamızı güçlendirmeye ve kendimizi savunma kararlılığımızı göstermeye devam edeceğiz. Çünkü Çin'in çizdiği yol ne Tayvan'a özgür ve demokratik bir yaşam biçimi ne de 23 milyon insanımıza egemenlik sunuyor" diye konuştu. Tsai Ing-wen konuşmasında, son dönemde Japonya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerle gayriresmî bağları güçlendirdiklerini de belirtti.

Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı

Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan şehri ayağa kaldırdı

 Herkes savaş çıkacak diye beklerken Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim

Herkes savaş çıkacak diye beklerken Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan Necmettin Erbakan
Magazin Pınar Deniz Gökhan Çıra Işıl Sergen
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Şenol Güneş Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:45:20. #1.11#