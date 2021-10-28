Tarihi tapınağın merdivenlerinde ilişkiye giren çifti yaptıkları savunma kurtaramadı

Tayland'ın Chiang Mai vilayetinde 42 yaşındaki Sirirani ve Chalermisimli bir kadın ve erkek şehrinde bulunan tarihi bir Budist tapınak anıtın merdivenleri üzerinde gündüvakti ilişkiye girdi.

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine çift cinsel ilişkiyi bırakıp elbiselerini giydi. Polis verdikleri ifadede, eski sevgili olduklarını tekrara ilişki yaşamaya niyetleri olmadığını fakat arkadaşça buluşunca ihtiraslarına yenik düşüp ilişkiye girdiklerini söylemelerine rağmen tutuklanmaktan kurtulamadılar.

İlişkiye giren çiftten erkek olan Chalerm, anıtın arka kısmındaki merdiven üzerinde ilişkiye girdiklerinde kimsenin kendilerini görmediğini düşündüklerini, bile bile topluma saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek herkesten özür diledi.

Polis şefi Kittipong Phetchamunee, farklı şehirlerde yaşayan çiftin eski sevgili olduklarını tapınak önünde buluştukların, ifadelerinde ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Çifte nasıl bir ceza verileceği konusunda açıklama yapılmadı

İki hafta önce de aynı yerde OnlyFans'a üye olan bir çift tapınakta bulunan kutsal bir ağacın önünde ilişkiye girdi.

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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