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Taliban'dan ekonomik yaptırımlara karşılık AB ve ABD'ye sığınmacı tehdidi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Taliban'dan ekonomik yaptırımlara karşılık AB ve ABD'ye sığınmacı tehdidi

Afganistan yönetimini kontrolü altına alan Taliban, ABD ve AB'ye tehditkar bir uyarıda bulundu. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Amir Khan Muttaqi, Batılılara yönelik açıklamalarında mevcut yaptırımların kaldırılmasını talep ederek Afgan hükümetini zayıflatmanın kimseye faydası olmayacağını ve bunun olumsuz yansımalarının ülkeden ekonomik bir göçü tetikleyeceğini söyledi.

Abd'nin ülkeden ayrılmasıyla Afganistan'da yönetimi kontrolü altına alan Taliban, çekilmenin ardından ilk kez ABD heyeti ile yüz yüze görüştü. Hafta sonu gerçekleşen Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti" demişti.

"AFGAN HÜKÜMETİ ZAYIFLAR EKONOMİK GÖÇ TETİKLENİR"

AFP'nin haberine göre Afganistan'daki yeni Taliban hükümeti, herhangi bir ekonomik yaptırım veya güvenliklerinin baltalanma durumuna karşı ABD ve AB elçilerine tehditkar bir uyarıda bulundu. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Amir Khan Muttaqi, Batılı diplomatlarla konuşmasında Afgan hükümetini zayıflatmanın kimseye bir yararı olmayacağını çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyanın güvenliğine zarar vererek bir ekonomik göçü tetikleyeceği söyledi.

"MEVCUT YAPTIRIMLARI SONA ERDİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Sözcüsünün aktardığı açıklamaların devamında ise Muttaqi, "Dünya ülkelerini mevcut yaptırımları sona erdirmeye ve bankaların normal faaliyetlerine dönmelerine izin vermeye çağırıyoruz. Böylece hayır kurumları, kuruluşlar ve hükümet kendi rezervlerini ve uluslararası finansal yardımları kullanarak personellerine maaşlarını ödeyebilirler."

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Emre İliksiz
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