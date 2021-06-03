Dünya Süt Günü'nde çocuklar unutulmadı
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Dünya Süt Günü'nde çocuklar unutulmadı

Dünya Süt Günü'nde çocuklar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 220 öğrenciye, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bilgilendirmeler yapılarak süt dağıtıldı.

Eskişehir'de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 220 öğrenciye, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bilgilendirmeler yapılarak süt dağıtıldı.

Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık ile Eskişehir Özel Anaokulları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Uzunçam katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, Dünya Süt Günü'nün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır. Uzmanlar, kalsiyum açısından oldukça zengin ve vücutta kullanılabilirliği en yüksek gıda maddesi olan sütün, düzenli olarak günde iki bardak veya eşdeğeri kadar süt ürünü tüketilmesini önermekteler. Çocuklarda daha iyi büyümeyi, zihinsel performans ve motor fonksiyon gelişimini de olumlu yönde destekleyen süt ve ürünlerinin tüketimini teşvik etmeliyiz. Bu sebeple Dünya Süt Günü'nde onları okulda ziyaret ederek, onlarla mesaiye başlamak bana ayrı bir enerji verdi. Çok mutlu oldum" dedi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Işık'ın sütün önemi ve değeriyle ilgili çocuklara kısa bir sunum yapmasının ardından, çocuklarla oyunlar oynandı. Program "Sağlık İçin Süt İçin" sloganıyla hazırlanan liflet ve sütlerin dağıtımının yapılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Dünya Süt Günü'nde çocuklar unutulmadı
Dünya Süt Günü'nde çocuklar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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