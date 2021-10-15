Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz - Haberler
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban heyetiyle dün Ankara'ya gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''Arkadaşlarımız ile yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler ve insani yardım konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki beraberindeki üst düzey heyetin dün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete ve görüşmede masaya yatırılan konulara da değinen Erdoğan, Afgan halkına insani yardım desteği verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şöyle;

''Arkadaşlarımız ile yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler ve insani yardım konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki yönetim uluslararası ilişkilerde Afgan halkının haklarını koruma noktasında adil bir noktada olsun. Ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeşliğimiz ve dostluğumuz var. Bunu bir kenara koymamız söz konusu değil. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Bundan sonraki süreçte anlaşma yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.''

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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