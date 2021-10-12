Serbest uçuş yapmak isterken canından oldu! Havadayken halat koptu, yere düşen kadın böyle can verdi - Haberler
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Serbest uçuş yapmak isterken canından oldu! Havadayken halat koptu, yere düşen kadın böyle can verdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Kazakistan'da 33 yaşındaki üç çocuk annesi Yevgenia Leontyeva, 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak istedi. Genç kadın atladıktan sonra bağlandığı halat koptu. Feci şekilde yere düşen kadın hayatını kaybederken o anlar kamera ile anbean kaydedildi.

Kazakistan'da izleyenlerin kanını donduran bir kaza yaşandı. 33 yaşındaki Yevgenia Leontyeva, halatla serbest uçuş yapmak için bir otelin çatısına çıktı.

HALAT HAVADAYKEN KOPTU

3 çocuk annesi kadın, 24 metre yükseklikten atlamak için hazırlanırken bir yandan o anlar kamera ile kayıt altına alındı. Leontyeva'nın kendisine bağlanan güvenlik halatı uygun bir şekilde bağlanmadığı için havadayken koptu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yevgenia'dan sonra atlayacak olan kadın halatın açıldığını görünce "Halat açıldı'' diye çığlık attı. O sırada çarpmanın etkisi ile yere düşen Yevgenia, daha sonra binanın yanında bulunan duvara çarparak durabildi. Yere çakılan Yevgenia, kafasından ağır yaralanırken vücudunda da kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.

Trajik olaydan kısa bir süre önce Yevgenia ve arkadaşının sosyal medya hesaplarından "Uçacağız" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Serbest uçuş yapmak isterken canından oldu! Havadayken halat koptu, yere düşen kadın böyle can verdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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