Dünya Satranç Şampiyonası Covid-19 nedeniyle 'online' gerçekleşecek, Kasparov da oyuncular arasında
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Garry Kasparov, Koronavirüs, Dünya

Dünya Satranç Şampiyonası Covid-19 nedeniyle 'online' gerçekleşecek, Kasparov da oyuncular arasında

Satrancın efsane isimleri Rus Garry Kasparov ve Vladimir Kramnik Mayıs ayında yeni bir sanal dünya turnuvasında yer alacak.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Dünya Satranç Şampiyonası Covid-19 nedeniyle 'online' gerçekleşecek, Kasparov da oyuncular arasında

Satrancın efsane isimleri Rus Garry Kasparov ve Vladimir Kramnik Mayıs ayında yeni bir sanal dünya turnuvasında yer alacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek olan 'Online Nations Cup' dünya ülkeler turnuvasında 6 milli takım mücadele edecek. 5-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvada eski dünya şampiyonu Hintli Viswanathan Anand da yer alacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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