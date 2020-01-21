Dünya Sarılma Günü nedir? Dünya Sarılma Günü ne zaman? Sarılmanın faydaları

21.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:57

İnsan psikolojisine ve bedenine birçok faydası bulunan sarılmanın dünya çapında kutlanan bir de günü bulunuyor. Her 21 Ocak günü kutlanan Dünya Sarılma Günü ilk olarak 1986 yılında ABD'de ortaya çıktı. Dünya Sarılma Günü önemi nedir?

DÜNYA SARILMA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Amerika Michigan'da kutlanmaya başladı. O günden bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Sarılma eylemiyle vücutta mutluluk hormonu salgılanmaya başlar ve daha mutlu hissettirir.

SARILMANIN FAYDALARI

Yapılan araştırmalarla sarılmak, beynin endorfin adlı hormonu salgılamasına neden olur. Bu da vücut genelinde iyileşmeye olanak sağlayan bir hormondur. Ayrıca refah hissi oluşturan ve kan basıncını düşüren, hatta kadınlarda menstrual ağrıları azaltabilen bir terapi yöntemidir. Baş ağrısını hafifletebilir ve kaygı, stres veya depresyonu azaltabilir.

Sarılma öte yandan, öz saygıyı inşa edebilir, sinirleri sakinleştirebilir, yalnız hissini giderir. Uyku problemini tedavi edebilir, korkuyu yenmede yardımcı olabilir, duyguları teşvik eder, keyif arttırır, ruhu sakinleştirir ve hatta bazı insanlara göre, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve iştah kontrolünde de etkilidir. Pozitif psikolojik etkileri ile vücuda iyi gelir. Seratonin ve dopamin gibi başka hormonların da salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar vücuda, huzur, sağlık ve sakinlik verir. Fakat daha ilginç kısmı; bu etki sadece kucaklaşma anı esnasında değil fiziksel temastan sonra da devam eder.

Kucaklaşma ve dokunuş, kadınlar üzerinde erkeklere oranla daha büyük etkilere sahiptir. Çocukların zihinsel ve entellektüel gelişimleri ve korkuların üstesinden gelebilmeleri açılarından da önemlidir.