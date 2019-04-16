Dünya Sanat Günü Nedir? Dünya Sanat Günü Ne Zaman?

Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü bu yıl da sanatseverler tarafından kutlanıyor. 15 Nisan Dünya Sanat Günü hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sanat Günü, 2012 yılından bu yana her yıl Nisan ayının 15'inde, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslendiği özel bir gün olarak kutlanır.

DÜNYA SANAT GÜNÜ TARİHİ NEDİR?

Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, Uluslararası Sanat Derneği'nin 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılarak, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Önerinin büyük çoğunluk tarafından onay almasıyla, her yıl 15 Nisan'da World Art Day yani Dünya Sanat Günü olarak kutlanılması kararı verildi.