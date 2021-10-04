Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı - Haberler
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Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde birçok ülkenin sağlık sistemi ciddi sınavlar vermişti. Bu ülkelerden biri olan ve sağlık sisteminin çökmenin eşiğine geldiği Portekiz, o günleri geride bıraktı. Salgını büyük oranda atlatan ve dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip ülke için "Aşı yapılacak kimse kalmadı" haberleri yapılıyor.

Yaklaşık 2 senedir tüm dünyanın boğuştuğu korona salgını, pek çok ülkeyi olduğu gibi Portekiz'i de vurmuştu. Ülkede sağlık sistemi neredeyse çökmek üzereydi. Başkent Lizbon'daki hastaneler dolup taşıyor ve yetkililer vatandaşlara evlerinde tedavi olmalarını söylüyordu.

VAKA VE VEFAT SAYILARI ARTMIŞTI

Öyle ki ocak ayının son günlerinde Portekiz'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı iki bini aşmıştı. Koronavirüs aşılarının da devreye girmesiyle ülkede çok bir şey değişmedi. Koramiral Henrique de Gouveia e Melo, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Planlama ve Koordinasyon Komutanlığı yapan bir donanma subayı iken 'Ulusal Kovid-19 Aşısı İçin Görev Gücü' koordinatörü olarak da görev yapmaya başladı.

"ÜLKEDE AŞI YAPACAK KİMSE KALMADI"

Bu atama ile birlikte ülkenin salgınla mücadelesi boyut atladı. Hürriyet'in haberine göre The New York Times, "Ülkede aşı yapılacak kimse kalmadı" başlığıyla bir haber yayınlayarak Portekiz'in o günden bugüne çok yol kat etmiş durumda olduğunu ortaya koydu.

Sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelmişti! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimse kalmadı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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