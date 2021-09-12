Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşkuluyuz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada, aşılamanın pandemiyi tamamen bitireceğinden kuşku duyduklarını söyledi.

"YÜZDE 70 AŞILAMADA PANDEMİ SONA ERECEK" DEMİŞTİ

Kluge, virüsün uzun yıllar hayatımızda kalabileceğini belirterek, "aşılama stratejimizi kademeli olarak nasıl uyarlayacağımızı", özellikle de ek dozlar konusunda düşünmeleri gerektiğini söyledi. Kluge, mayıs ayında, "aşılamada minimum yüzde 70 kapsama alanına ulaştığımızda pandemi sona erecek" demişti.

"GRİP VİRÜSÜ GİBİ KORONAVİRÜSLE DE YAŞAMAMIZ GEREKİYOR"

AFP muhabiri, basın toplantısı sırasında Kluge'a bu rakamın hala bir hedef olup olmadığını sordu. Dr. Kluge, Delta gibi yeni ve daha bulaşıcı varyantlar nedeniyle bu durumun değiştiğini belirterek, yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflattığını ifade etti.

Kluge, önümüzdeki günlerde koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtirken, tıpkı grip virüsü gibi koronavirüsle de yaşamamız gerektiğini vurguladı.

Dsö Direktörü'ne göre, hükümetler de kısa süre içerisinde yeni stratejiler belirlemeli. Yoksa tüm dünyayı uzun vadede zor günler bekliyor.

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