Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün yayılımının birçok ülkede yavaşlamasına rağmen gelecek hafta dünya genelindeki vaka sayısının 10 milyonu aşacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan haftalık toplantıda açıklamalarda bulundu. Virüsün yayılımının birçok ülkede yavaşladığını belirten Tedros Adhonom, buna rağmen önümüzdeki hafta vaka sayılarının 10 milyonu geçeceğini ifade etti.

SOLUNUM CİHAZI SIKINTISI YAŞANIYOR

Tedros, Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle bu sene yurt dışından gelecekleri kabul etmeme kararını desteklerken, dünyanın pek çok yerindeki hastanelerde solunum cihazı sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti.

AMERİKA KITASI HENÜZ PİK YAPMADI

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Dr. Mike Ryan ise Güney ve Orta Amerika'daki vaka sayılarının henüz pik noktasına ulaşmadığını belirtti. Ryan bölgedeki ölüm ve vaka sayılarının önümüzdeki günlerde artabileceğini de ifade etti. Dr. Ryan bölge ülkelerinin geçtiğimiz hafta yüzde 25 ile 50 arasında artışları tecrübe ettiğini söyledi.

482 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 482 bini aşkın insan hayatını kaybederken, 9 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı.