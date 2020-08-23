Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı
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Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı

Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukların koronavirüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini aktardı. DSÖ ayrıca, 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların da bulundukları yerlere göre maske kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.

23.08.2020 00:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:28

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını konusunda bu kez çocukları uyardı. Örgütten yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzerindeki çocukların yetişkinler gibi maske takması gerektiği belirtildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çocuklar ile ilgili açıklama geldi. DSÖ, 12 yaş ve üzerindeki çocukların koronavirüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini aktardı.

6 İLE 11 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR RİSKE GÖRE MASKE KULLANMALI

Örgüt, 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların ise bulundukları yerlere ve taşıdıkları riske göre maske kullanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına gerek olmadığını aktaran DSÖ, yine de 5 yaş altı için bulundukları ortama göre maske takmayı önerdi.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Öte yandan Dünya, genelinde koronavirüs vaka sayısı 23 milyon 283 bin 451'e, toplam can kaybı ise 806 bin 232'ye yükseldi. Dünya genelinde 15 milyon 824 bin 412 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukları maske kullanımı konusunda uyardı
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