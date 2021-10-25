İşte milyonları hasta eden sinsi virüs! Korona Delta Plus'un en net hali görüntülendi

Koronavirüs salgını dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Hastalığın yeni mutasyonları arasında yer alan Delta Plus da Rusya'da iyice etkisini artırdı. Rus bilim adamları, mutasyon üzerinde yaptıkları incelemeden görüntüler paylaştı.

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EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), elektron mikroskobu kullanarak Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

YAPAY OLARAK YERLEŞTİRİLDİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Delta Plus'ın fotoğraflarını yayımlayarak virüsün bir Afrika yeşil maymununun böbreğinin epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiğini belirtti. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus, Rusya'da ise geçtiğimiz Haziran ayında görülmüştü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri