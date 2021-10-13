Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü - Haberler
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Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü

İngiltere'de bir kişi, cinsel ilişki için anlaştığı hayat kadınının parasını ödemek istemedi. Bunun üzerine otomobilin üzerine atlayan 38 yaşındaki kadın, aracın durmaması ile yola düştü ve ezilerek hayatını kaybetti.

Londra'da James Martin isimli adam, aracı ile giderken yol kenarında bulunan 38 yaşındaki Stella Frew isimli hayat kadını ile 50 sterlin karşılığında cinsel ilişki için anlaştı.

PARAYI VERMEK İSTEMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İlişki bittikten sonra Martin para vermeyi kabul etmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Martin, aracını Stella'nın üzerine sürdü ve ezerek öldürdü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan incelemede Stella'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARACIN ÖNÜNE ATLAYAN KADINI EZEREK ÖLDÜRDÜ

Görgü tanıklarının ifadesinde ise Stella'nın, parasını vermeden olay yerinden ayrılmak isteyen Martin'in aracının üzerine atladığı ancak aracın durmaması sonucu yere düştüğü ve arabanın altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayeti işlediğini itiraf eden Martin ise mahkemeye sevk edildi.

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Emre İliksiz
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