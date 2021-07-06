Dünya öpücük günü ne zaman?

6 Temmuz 19990'dan bu yana kutlanan Dünya Öpücük günü hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dünya öpücük günü ne zaman? Dünya öpücük günü kutlaması ne zaman başladı. Dünya öpücük günü nedir.

'Dünya Öpücük Günü 6 Temmuz 1990 yılından bu yana kutlanıyor. Bu güne özel araştırmalar yapılırken Dünya öpücük günü ne zaman, konusu araştırılıyor.

DÜNYA ÖPÜCÜK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya öpücük günü 6 Temmuz'dan ve 1990 yılından bu yana kutlanmaktadır.

ÖPÜŞMENİN FAYDALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Tutkunun dozajına göre dakikada ikiden altıya kadar kalori harcayabilirsiniz. Yani metobolizma hızlandırıcı etkisi vardır.

Oksitosin ve diğer vücut kimyasallarının salgılanmasına neden olur. Oksitosin hastalıklarla savaşan bir bir vücut salgısıdır. Böylece bağışıklık sistemine faydalı olur.

Hafif bir öpücük kan basıncı ve tansiyonu düzenleyici kimyasalların salgılanmasına sebep olur.

Bilimsel araştırmalar gösteriyorki öpüşmek cilt problemlerine oldukça iyi geliyor.

Çürükleri engellemenin en keyifli yolu ise yine öpüşmekten geçiyor. Tükürük diş plaklarını da temizliyor.

Öpüşerek sayısız yüz, çene ve yanak kası çalıştırmış oluyorsunuz. Yüz ve boyun sarkmalarını da engelliyor.