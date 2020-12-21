Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti
21.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:00
Çin'de 'dünyanın en yaşlı pandası' olarak kabul edilen ve 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor.
36 YAVRUSU OLDU
Xin Xing, 8 Aralık'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı