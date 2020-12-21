Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti

Çin'de 'dünyanın en yaşlı pandası' olarak kabul edilen ve 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor.

36 YAVRUSU OLDU

Xin Xing, 8 Aralık'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı