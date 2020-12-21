Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti
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Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti

21.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:00

Çin'de 'dünyanın en yaşlı pandası' olarak kabul edilen ve 153 torunu bulunan 38 yaşındaki Xin Xing, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor.

36 YAVRUSU OLDU

Xin Xing, 8 Aralık'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.

Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti
Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
AFYONLU: DONDUĞMA VAĞMI DONDUĞMA
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SAM55SUN: Hayret Cin lilerin icin bukadar yasamasi bile büyük bir olay degil mi?Hayvancagiz yenil meden 38 sene yasamamis.
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ONUDAMI: Ya bu çinliler varya onuda kesip yemişlerdir vallaha ziyan etmezler kesip yemişlerdir araştırın bunu
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500
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