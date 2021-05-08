Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Aksa saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu.

Birliğin Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik artırdığı şiddet olayları ve Aksa'da ibadet edenlere kurşun ve göz yaşartıcı bombayla saldırılarının büyük bir endişeyle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Arap ve İslam dünyasının liderleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm ilgili tarafların, İsrail'in kutsallara yönelik saldırılarını durdurmak için gerekli etkili ve kararlı tedbirleri almak amacıyla ciddi çalışmalarının zorunlu olduğu kaydedildi.

Birliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Birlik olarak, Kudüs halkının kutsal Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik İsrail saldırılarına karşı kararlı duruşunu selamlıyoruz ve bu kararlı duruşu desteklemek için Filistin içinden ve dışından halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden, İsrail'in saldırılarını kınamayla yetinmeyip fiili adımlar atmaları istendi.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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