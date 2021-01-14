Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri

14.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:24
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtildi.

WMO verilerine göre, 2020'de ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin 1,2 derece üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca 2020'nin sonlarında başlayan, okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların büyük ölçüde düşmesine yol açan La Nina hava olayının 2021'in ortasına kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO'nun verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020'nin kaydedilen en sıcak yıllardan biri olduğuna dair teyidi, gezegenimizdeki yaşam ve geçim kaynaklarını yok eden iklim değişikliğinin acımasız hızının bir başka çarpıcı hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Doğayla barışık yaşamanın 21. yüzyılın belirleyici görevi olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu, herkes için en öncelikli görev olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 20:29:42. #1.14#
title