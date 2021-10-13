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Markete gidenler dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne neden olan fitalat her yerde

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Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada özellikle marketlerdeki ürünlerde sıklıkla bulunan fitalat maddesine dikkat çekildi. Bu madde 55-64 yaş arasındaki 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne yol açtı. Uzmanlar, maddeye karşı herkesin bilinçli olması çağrısı yapıyor.

Abd'de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya göre marketlerdeki şampuan, losyon, sabun ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerin daha fazla dayanması için kullanılan fitalat adlı maddenin 91 bin ila 107 bin arasında insanın ölümüne neden olduğu belirtildi. Uzmanlar, maddeye karşı bilinçli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

ABD'de yapılan bir çalışma, pek çok üründe bulunan fitalat adlı kimyasal maddenin yılda 55-64 yaş arasındaki 91 bin ila 107 bin kişinin ölmesine yol açtığını gösterdi.

Fitalatlar oyuncaklar, gıda ambalaj materyalleri, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli endüstriyel ürünlerde kullanılıyor. Zira bu kimyasallar, plastik esaslı ürünlerin sertliğini azaltmayı, esnekliğini artırmayı veya bunları şeffaflaştırmayı sağlıyor. Independent Türkçe'nin aktardığına göre; fitalatlar ayrıca şampuan, losyon, sabun ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerin daha uzun süre dayanmasını için de kullanılıyor.

ABD Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne göre fitalatlar, insan vücudundaki endokrin sistemi denen hormon üretim mekanizmasına müdahale ediyor. Bu müdahale gelişim, üreme, beyin ve bağışıklıktaki problemlerle bağlantılı. Daha önce yapılan çalışmalar da söz konusu kimyasalları üreme sağlığındaki bozukluklarla ilişkilendirmişti. Ayrıca fitalatların astım, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve çocuklarda obeziteyle ilişkili olduğu görülmüştü.

Markete gidenler dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne neden olan fitalat her yerde
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