Dünya liderleri için 'onları duvarın önüne dizmeliyiz' diyen Greta Thunberg özür diledi
Haberler » Dünya » Dünya liderleri için 'onları duvarın önüne dizmeliyiz' diyen Greta Thunberg özür diledi - Haberler

Dünya liderleri için 'onları duvarın önüne dizmeliyiz' diyen Greta Thunberg özür diledi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini hedef aldığı konuşmasında söylediği "onları duvarın önüne dizmeliyiz" sözleri tepki çekince özür diledi. Deutsche Bahn 16 yaşındaki aktivistin Almanya'da tren yolculuğunda koridora oturduğunu gösteren paylaşımı sonrası açıklama yapmıştı

16.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:17
Dünya liderleri için 'onları duvarın önüne dizmeliyiz' diyen Greta Thunberg özür diledi

İsveçli iklim aktivisti , 'da dünya liderlerini hedef aldığı konuşmasında söylediği "onları duvarın önüne dizmeliyiz" sözleri tepki çekince özür diledi.


16 yaşındaki aktivist üzerinden İsveç'e giderken tren yolculuğuyla ilgili yaptığı paylaşımda eksik bilgi verdiği gerekçesiyle eleştirmiş ve konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler