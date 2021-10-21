La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı - Haberler
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La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

Avrupa Komisyonu'nun bir bölümü olan Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DG DEFIS) sosyal medya hesabından, Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nın fotoğrafları paylaşıldı.

Avrupa Komisyonu'nun bir bölümü olan Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DG DEFIS) sosyal medya hesabından, Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nın fotoğrafları paylaşıldı.

DG DEFIS'ten yapılan açıklamada, fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi. Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı'nın volkanik püskürmesinin başlamasından bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, güçlü depremlerin meydana gelmeye devam ettiği ve lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.


La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

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