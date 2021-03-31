Dünya koronavirüs tablosu! 31 Mart Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya koronavirüs tablosu! 31 Mart Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
Dünya koronavirüs tablosu! 31 Mart Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 31 Mart 2021 Çarşamba günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti
Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 31 Mart Çarşambakoronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

31 MART ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

31 Mart 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 128.803.702 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

31 MART ÇARŞAMBA 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 31 Mart Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
-31 Mart 2021-

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

31 MART ÇARŞAMBA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

31 Mart günü dünya genelinde Covid-19 'dan 31.385 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +946'dir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.815.991 olmuştur.

31 MART ÇARŞAMBA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +14.064 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 103.941.345

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı :22.046.366

Durumu kritik hasta sayısı: 95.876

DÜNYA GENELİNDE MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

7 Mart vaka sayısı: 117.215.435

10 Mart vaka sayısı: 118.379.548

28 Mart vaka sayısı: 127.643.229

29 Mart vaka sayısı: 127.762.641

30 Mart vaka sayısı: 127.762.641

Rahime Özbey
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya koronavirüs tablosu! 31 Mart Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 07:31:51. #1.14#
title