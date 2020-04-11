Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
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Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Karantina, İsveç, Dünya, Güncel

Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor

Dünyada pek çok ülke koronavirüs nedeniyle onlarca önlem aldı. Bu konudaki en dikkat çeken tavır ise İsveç'ten geldi. Korona vakalarının görüldüğü ülkede, okul ve iş yerleri hala açık. Hükümet her fırsatta, halkın kendi izolasyonunu sağlayacağına inandığını belirtirken; bilim insanları virüs için ani patlama yaşanabileceği uyarısı yaptı.

11.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:12
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor

Koronavirüs salgınının ülkeleri derinden sarsması, hükümetlerin sokağa çıkma yasağından eğitime ara vermesine kadar pek çok noktada tedbir almasına neden oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinin birçoğu sokağa çıkma yasağı ilan edip ülkelere giriş ve çıkışları kısıtladı. Kıtanın en kuzeyindeki İsveç'te ise durum tam tersi ilerliyor. Korona vakalarının görüldüğü ülke, hiçbir kısıtlama uygulaması yapma; hükümet yetkilileri açıklamalarında, vatandaşların kendi sorumluluklarını alacağına güvendiklerini belirtti. Ancak bilim insanları bu konuda ani patlama yaşanabileceğine işaret ederek uyarılarda bulundu.

TRUMP'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İskandinav ülkelerinden İsveç, ülkede görülen tüm vakalara karşın herhangi bir yasak ilan etmedi. Restoranları, barları ve hatta okulları bile kapatmayan İsveç'in bu tartışmalı yaklaşımı ABD Başkanı Donald Trump'ın bile dikkatini çekti. Trump geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, "İsveç bunu yaptı, sürü, buna sürü diyorlar. İsveç çok kötü acı çekiyor" ifadelerini kullandı. İsveçli epidemiyolog Anders Tegnell de Expressen'e yaptığı açıklamada Trump'ın eleştirilerini reddetti ve "İsveç'in doğru olanı yaptığını düşünüyorum. İsveç sağlık sistemi şu ana kadar pandemiyi harika bir şekilde idare etti." dedi.

Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor

''İNSANLARIN SORUMLULUK ALMALARINA GÜVENİYORUZ''

İsveç hükümeti ise koronavirüs politikasının işe yarayacağına güveniyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye göre, Trump'ın İsveç için ortaya attığı 'sürü bağışıklığı' iddiası yanlış. Linde, İsveç'in stratejisini, "Karantina yok ve insanların kendi kendilerine sorumluluk almalarına güveniyoruz" sözleriyle özetliyor.

İNGİLTERE'DE DE GÜNDEME GELDİ

Virüsün toplum içerisinde yayılmasına izin vererek birçok kişiye bağışıklık kazandırmayı hedefleyen sürü bağışıklığı yöntemi, daha önce İngiltere'de de gündeme gelmiş ancak Londra yönetimi daha sonra bu stratejiden vazgeçmişti.

VAKA SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

İsveç'te şimdiye kadar 9.685 koronavirüs vakası görülürken 870 kişi hayatını kaybetti. Ülkede halka sık sık ellerini yıkama ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etme çağrısı yapılırken, 70 yaş üstü kişilerin mümkün olduğunca evde kalmaları istendi. 50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu ülkede bu önlemlerin yeterli olup olmadığını zaman gösterecek ancak şimdilik rakamların diğer ülkelere kıyasla iyi olduğunu söylemek mümkün değil.

BİLİM İNSANLARI, VİRÜS İÇİN 'ANİ PATLAMA' UYARISI YAPTI

Imperial College tarafından yapılan çalışmaya göre, İsveç'in vaka ve ölüm oranı 'eğrisi' komşu ülkelere göre daha dik bir seyir izliyor. Çalışmada İsveç nüfusunun tahmini olarak yüzde 3.1'lik kesiminin enfekte olduğu belirtiliyor. Bu rakam Norveç'te yüzde 0.41'ken İngiltere'de ise yüzde 2.5. 8 Nisan itibariyle 1 milyon İsveç vatandaşı başına 67 ölüm yaşanırken, Norveç'te 1 milyon vatandaş başına 19 ölüm, Finlandiya'da ise 1 milyon kişi başına 7 ölüm yaşanıyor. İsveç'teki tırmanışın korkutucu olduğunu düşünen bazı bilim insanları ve doktorlar, önlemlerin sıkılaştırılması için hükümete bir mektup yolladı. 2000 kişinin imza koyduğu mektupta enfeksiyon rakamlarında ani bir patlama yaşanabileceği uyarısına yer verildi.

Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
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