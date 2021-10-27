Kimileri iğrenç, kimileri ilginç buluyor! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi

TikTok'ta@laurahall53 isimli kadının paylaştığı video çok konuşuldu. Laura isimli kadın, kendi sütünden ürettiği tereyağını kocasına yedirdiğini söyledi. Kimileri kadının yaptığını iğrenç bulurken, kimileri de ilginç buldu. Ancak videoya asıl damga vuran, tereyağının tadıyla ilgili oldu.

"TADINI ÇOK GÜZEL BULDU"

Laura, kocasının tereyağının tadını çok güzel bulduğunu belirterek, "Evet ilk bakışta size ilginç gelebilir ancak kocam bana tadının çok güzel olduğunu söyledi. Ayrıca bu ikimizin arasındaki bağı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

SÜRAHİ İÇİNDE SARIYA DÖNENE KADAR BEKLETTİ

Laura, tereyağının yapılışı hakkında da şu bilgileri verdi: Göğsümden sağdıktan sonra sarıya dönene kadar beklettim. Ardından da krema kıvamına getirdim. Son aşamada da kalıplaştırdım." Genç kadının anlattıkları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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