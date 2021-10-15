Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü - Haberler
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BBC

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü

BBC - Haberler | Dünya
Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldürdüğünü itiraf eden bir seri katil, tutulduğu polis karakolundan firar etti.

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldürdüğünü itiraf eden bir seri katil, tutulduğu polis karakolundan firar etti. Ardından kaçtığı bir kasabada yakalanan katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü.

Ülkenin batısındaki Bungoma kasabasında yaşanan olayda kasabalılar, Masten Wanjala isimli katilin izini bir evde bulduklarını ve ardından da öldüresiye dövdüklerini söyledi.

Yetkililer, beş yıllık bir süre içinde 10'dan fazla genç çocuğu öldürdüğünü itiraf eden ve firari olan katil için yakalama operasyonu başlatmıştı.

Wanjala çocukları ilaçla uyuttuğunu ve bazı vakalarda da çocukların kanını içtiğini de itiraf etti.

Kenya'da yayın yapan Standard gazetesine konuşan bir görgü tanığı, katilin ailesinin evine geri döndüğünü, ardından da orada olduğunu öğrenen komşuları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Bungoma polisi Standard'a yaptığı açıklamada, linci engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Polis şefi Musyoki Mutungi, "Başkent Nairobi'den köydeki evine kadar tüm yolu nasıl gelebildiğiden emin değiliz" dedi.

Katilin gözaltından kaçmasıyla ilgili üç polis memuru hakkında şüphelinin kaçmasına yardım etmek ve ihmalkarlık suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

Ülkeyi şok eden kaçış üzerine Kenya Emniyet Genel Müdürü de istifaya çağrılıyor.

BBC
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