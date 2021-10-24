İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi - Haberler
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İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi

2018 yılında akşam saatlerinde evine giren iki kişi tarafından darp edilerek öldüren Rhoderie Estrada'yla ilgili dava görüldü. Tutuklu yargılanan iki sanıktan biri, DNA sonuçlarının çıkmasının ardından suçlarını itiraf etti. Buna göre Rhoderie'yi önce levye ile öldüren David Beak isimli şahıs, ardından da kadınla cinsel ilişkiye girdi. Mahkeme heyeti şahsı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2018 yılının Mayıs ayında akşam saat 10.00 saatlerinde 22 yaşındaki Yostin Murillo ve 23 yaşındaki David Beak isimli şahıslar, Toronto'daki East York bölgesinde uyuşturucu aldıktan sonra bir eve girdi. Evde 41 yaşındaki Rhoderie Estrada isimli kadın ile 3 çocuğu bulunuyordu. Estrada isimli kadın, iş seyahatindeki 15 yıllık kocası Gerald Aquintey ile konuştuktan sonra telefonunu kapattı ve yatak odasına geçti.

İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi

Evi boş sanan şahıslar, yatak odasında karşılaştıkları kadını öldüresiye dövdü. Yüzü ve gözü tanınmaz hale gelen kadın bir süre sonra hareketsiz şekilde yatmaya başladı. Bu sırada şahıslardan Beak, kadınla cinsel ilişkiye girdi. Ardından da ikili evi terk etti.

İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, eve girdikleri belirlenen ikiliyi gözaltına aldı. Yostin Murillo ve David Beak, çıkarıldıkları mahkemece kadını öldürdüklerini ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti de ikiliden DNA testi alınmasını istedi.

Olayın önceki gün görülen davasında sanıklardan David Beak'in ile kadının vücudundan alınan sperm örnekleri eşleşti. Kanıtların ortaya çıkmasının ardından Beak de suçunu kabul etti. Mahkeme heyeti, Murillo'ya 25 yıl, Beak'a da müebbet hapis cezası verdi.

İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi

İğrenç olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları yakasını ele verdi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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