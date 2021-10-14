Herkes nefesini tuttu, 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye sayılı saatler kaldı

Dünyanın dört gözle beklediği Nasa deneyi için artık sayılı saatler kaldı. 16 Ekim'de gerçekleştirilecek deney kapsamında Lucy adlı uzay aracı, gökyüzüne fırlatılacak. Uzayda Dünya'yı tehdit edebilecek asteroidleri inceleyecek Lucy, insanlığı olası bir asteroit çarpmasından uzak tutmaya çalışacak.

FLORİDA'DAN FIRLATILACAK

Gaz devi Jüpiter'in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini incelemek üzere 12 yıllık bir göreve çıkacak Lucy uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacak. Atlas V roketiyle gerçekleşecek fırlatmanın Türkiye saatiyle 12.30'da yapılması planlanıyor. NASA hava durumundaki olası değişiklikler vb. koşullara göre bu saatin değişebileceğini belirtiyor.

CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Fırlatma, NASA'nın internet sitesinden, sosyal medya kanallarından ve Space.com üzerinden canlı yayımlanacak. Yayın, fırlatmadan yarım saat önce başlayacak.

NASA 13 Ekim'den itibaren, gezegenbilimcilerin ve mühendislerin katılımıyla görevle ilgili bilgilerin paylaşıldığı çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinliklerin de aynı kanallardan canlı yayımlanacağını belirten uzay ajansı, fırlatmaya sahne arkasından katılmak ve ekip üyeleriyle gerçek zamanlı sohbet etmek isteyenlerin Eventbrite internet sitesinden ücretsiz kayıt olabileceklerini bildirdi.

REKOR SAYIDA ASTEROİT KEŞFEDİLECEK

NASA'dan gelen açıklamada "12 yıllık görevi boyunca Lucy, rekor sayıda asteroit keşfedecek. " ifadelerine yer verildi. Açıklamada uzay aracının Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak'ta yer alan bir göktaşının ve Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçeceği belirtildi.

BU GÖREVİ YAPAN İLK UZAY ARACI OLACAK

Söz konusu görev için farklı özellikler taşıyan asteroitler seçildi. Bu göktaşları arasında C tipi (kondrit, kil ve silikattan yapılmış yaygın asteroitler), D tipi (organik moleküller açısından zengin asteroitler) ve P tipi (organikler açısından zengin olduğu düşünülen ve Dünya'da örneği bulunmayan asteroitler) diye sınıflandırılan göktaşları yer aldı.

Lucy, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak. NASA yetkilileri, "Lucy bize gezegenleri oluşturan ilkel cisimlerin çeşitliliğini ilk kez gösterecek" diye konuştu.

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