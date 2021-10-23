Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı - Haberler
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Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Adriana isimli temizlik görevlisi kadın, sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Adriana, temizlik yaptığı boş hastane odasında ayak izlerine rastladı. Odada son kalan hastanın öldüğü iddia ediliyor. Videoyu izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

TikTok üzerinden paylaşılan bir video, sosyal medyada çok konuşuldu. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adriana isimli kadın tarafından paylaşılan videoda, yerlerdeki ayak izleri görülüyor. Adriana, boş odada temizlik yaptıktan sonra kendiliğinden ayak izleri belirdiğini anlattı.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Adriana, her zaman yaptığı gibi boş odaları yeni gelecek hastalar için temizlediği sırada daha önce hiç karşılaşmadığı bir olay yaşadığını söyledi. Çünkü kadının temizlediği yerler kirlenmişti. Adriana, "Odada başka biri olmadığına emin misin" şeklindeki soruya ise "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

"ODANIN SAHİBİ ÖLDÜ" İDDİASI

Olayla ilgili asıl tüyler ürperten detay ise odanın sahibinin öldüğü söylentisi. TikTok gönderisinin altına yapılan yorumlarda, olayın gerçek olduğu ve odanın önceki sahibinin öldüğü şeklinde ifadeler kullanıldı. Ancak konuyla ilgili hem hastaneye yönetiminden hem de Adriana'dan yeni açıklama gelmedi.

Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı

Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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