Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı

TikTok üzerinden paylaşılan bir video, sosyal medyada çok konuşuldu. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Adriana isimli kadın tarafından paylaşılan videoda, yerlerdeki ayak izleri görülüyor. Adriana, boş odada temizlik yaptıktan sonra kendiliğinden ayak izleri belirdiğini anlattı.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Adriana, her zaman yaptığı gibi boş odaları yeni gelecek hastalar için temizlediği sırada daha önce hiç karşılaşmadığı bir olay yaşadığını söyledi. Çünkü kadının temizlediği yerler kirlenmişti. Adriana, "Odada başka biri olmadığına emin misin" şeklindeki soruya ise "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

"ODANIN SAHİBİ ÖLDÜ" İDDİASI

Olayla ilgili asıl tüyler ürperten detay ise odanın sahibinin öldüğü söylentisi. TikTok gönderisinin altına yapılan yorumlarda, olayın gerçek olduğu ve odanın önceki sahibinin öldüğü şeklinde ifadeler kullanıldı. Ancak konuyla ilgili hem hastaneye yönetiminden hem de Adriana'dan yeni açıklama gelmedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri