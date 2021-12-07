TRT 1 ekranlarında yayınlanan iki diziden sevenlerine üzücü haber geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi için düşük reytinglerinden dolayı final yapma kararı verildi. Dünya Hali, Neden Film imzalı, Türk yapımı absürt komedi ve drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Caner Şahin ve Pelin Abay yer almaktadır. Dizi 15 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak olan 20. bölümü ile final yapacaktır. Peki, Dünya Hali final mi yapıyor, bitiyor mu? Dünya Hali neden final yaptı? Dünya Hali neden yok, bitti mi, devam edecek mi?

DÜNYA HALİ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPACAK?

"Tutunamayanlar" dizisinin de yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun yönettiği Dünya Hali, düşük reytingler nedeniyle 20. bölüm itibarıyla ekrana veda edecek. 15 Aralık tarihinde dizi son kez ekrana gelecek.

DÜNYA HALİ NEDEN BİTİYOR?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizisi için sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. TRT 1'de yayınlanan iki dizi, düşen seyirci sayıları sebebiyle final yapacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan iki diziden sevenlerine üzücü haber geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi için düşük reytinglerinden dolayı final yapma kararı verildi.

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