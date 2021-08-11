Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 4. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 4. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Dünya Hali 4. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlarımız Dünya Hali izle! Dünya Hali canlı izle! Dünya Hali TRT 1 canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Dünya Hali son bölümde neler oldu? Dünya Hali son bölüm izle! Dünya Hali 4. Bölüm Fragmanı izle! Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 4. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 4. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Dünya Hali 4. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlarımız Dünya Hali izle! Dünya Hali canlı izle!Dünya Hali TRT 1 canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Dünya Hali son bölümde neler oldu? Dünya Hali son bölüm izle! Dünya Hali 4. Bölüm Fragmanı izle! Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali4. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 4. Bölüm fragmanı izle!

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DÜNYA HALİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin kahramanı Sinan, Kıvılcım'a yaklaşmak için etrafındakilerin tavsiyelerini dinler ve Kıvılcım'ı sonsuza kadar kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Sinan, kız kardeşinin, Yüksel'in ve Azim'in verdiği ilginç tavsiyelere uyarak başına olmayacak işler açar. Öyle ki bu tavsiyeler kendisini sevdiği kadınla bir mahkeme salonunda karşı karşıya getirdi.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Osman Nail Doğan, Murat Zaloğlu

Senarist: Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tuçer, Eray Kaman

Oyuncu Kadrosu: Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin, Hakan Emre Ünal, Mert Denizmen, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Hüseyin Elmalıpınar, Mekin Sezer, Adnan Başar, Naşit Özcan, Zeki Ocak

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