Dünya Günü'nü Mınecraft ile Kutlayın

Haydi, Dünya Günü'nü Minecraft ile kutlayalım... Dünya Günü yaklaşırken, 22 Nisan Perşembe, Minecraft'ın eğitime yönelik jestini paylaşmadan olmaz.

Haydi, Dünya Günü'nü Minecraft ile kutlayalım…

Dünya Günü yaklaşırken, 22 Nisan Perşembe, Minecraft'ın eğitime yönelik jestini paylaşmadan olmaz.

Minecraft ile Sustainability (Sürdürülebilirlik) Şehri kurmak ne de güzel bir fikir!

Radical Rcycling (Radikal Geri Dönüşüm) öğrencileri sanal bir geri dönüşüm merkezinde sürdürülebilir atık yönetimi ile baş başa bırakıp genç beyinleri bu oldukça önemli konuyu düşünmeye teşvik ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Spark Learning, Yenilenebilir Enerji konusunu zekice işlerken, oyunu oynayanlar maliyet, hasılat, çevre kirliliği ve şehirde yaşayanların memnuniyeti, huzuru gibi konuların yönetimine de hakimler.

Örneğin şehir planı yaparken sunulan seçimler arasında ucuz ama çevreye zararlı alternatifler yerine güneş enerjisi, hidroelektrik, rüzgar enerjisi de yer alıyor.

Oyun oynarken öğrenmeye hazırsanız, her yaşa hitap eden ders başlıklarını incelemek için .

Kaynak: Space Mag Türkiye