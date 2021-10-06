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Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı

ABD'de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran erkek bir hastanın kalbinde 10 santimetrelik çimento parçası bulundu. Şahsın bir süre önce omurga kemiğinin bir kısmının kendi içine çökmesi nedeniyle operasyon geçirdiği ve çökmeyi önlemek için omur içine özel bir tür çimento enjekte edildiği öğrenildi. Uzmanlar, kemikten damarlara sızan çimentonun sertleştiğini ve hastanın kalbine gittiğini ifade etti.

Yale Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların hakemli bilimsel dergi The New England Journal of Medicine'de yayımladığı raporda, 56 yaşındaki adamın iki gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes darlığı çektikten sonra acil servise başvurduğu bildirildi.

Hastanın kalbinde bulunan çimento doktorları şoke ederken, bir süre sonra bu malzemenin adamın kısa süre önce geçirdiği bir başka tıbbi bir prosedürden kaldığı anlaşıldı. Olaydan bir hafta önce osteoporoz diye de bilinen kemik erimesi nedeniyle bir operasyon geçiren hastaya, kifoplasti adı verilen bir prosedür uygulandı. Bu prosedürde doktorlar, kemiğin yüksekliğini eski haline getirmek ve çökmesini önlemek için omur içine özel bir tür çimento enjekte ediyor. Amerikan Nöroloji Cerrahları Birliği'ne göre, kifoplasti genellikle güvenli kabul ediliyor. Orosedürden geçen kişilerin yüzde 2'sinden azında komplikasyon meydana geliyor. Ancak çimentonun kemikten diğer alanlara sızması ve bir kan damarını tıkaması, operasyonun olası risklerinden biri olarak görülüyor.

Raporun yazarlarına göre, göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastanın durumu da buydu. Yazarlar kemikten damarlara sızan çimentonun sertleştiğini ve hastanın kalbine gittiğini ifade etti. Röntgen ve tomografi taramalarının kalpte yabancı bir cisme işaret etmesinin ardından hastayı acil ameliyata alan doktorlar, kalbin sağ üst odacığını yırtan ve sağ akciğeri delen ince, keskin bir çimento parçası buldu.

Kalpteki yırtıkların onarıldığını aktaran doktorlar, hastanın bu ameliyattan kaynaklı herhangi bir sorun yaşamadığını ve bir ay sonra neredeyse tamamen iyileştiğini bildirdi.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Göğüs ağrısı nedeniyle doktora başvuran adamın kalbinden çimento parçası çıktı - Haberler
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