Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı
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Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 25,5 milyon nüfusu olan Avustralya'ya yaklaşarak 25 milyon 5 bin oldu.

29.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:26

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 25 milyon 5 bin 518'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 106 bin 686 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 812 bin 605), Hindistan (3 milyon 508 bin 95), Rusya (985 bin 346), Peru (629 bin 961), Güney Afrika (620 bin 132), Kolombiya (590 bin 520), Meksika (585 bin 738), İspanya (455 bin 621), Şili (405 bin 972) ve Arjantin (392 bin 9) oldu.
Türkiye'de vaka sayısı 265 bin 515'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 842 BİNİ AŞTI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 842 bin 919 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 17 milyon 374 bin 764 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 787 bin 788 aktif vaka bulunuyor.

Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

Kaynak: AA

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