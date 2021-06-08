Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim sağlanamıyor
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Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim sağlanamıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Aralarında online alışveriş platformu Amazon, Spotify ve Reddit'in de olduğu pek çok siteye erişim sağlanamıyor. Arızanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama bulunmazken dünya genelinde de internet kesintisi yaşandığı; Independent, The Guardian ve New York Times'ın internet sitelerinin de çöktüğü öne sürüldü.

Newsweek'te yer alan habere göre son bir saatte Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'den internet kesintisi ile ilgili raporlar geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı meydana gelen kesinti yüzünden pek çok siteye erişilemiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ SİTELERE ULAŞILAMIYOR

Bu ülke ve bölgelerdeki internet kullanıcıları, Error 503 uyarısı ile karşılaşıyor. Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor.

İNGİLTERE MERKEZLERİ YAYIN KURULUŞLARININ SİTELERİ DE ERİŞİME KAPANDI

Ülke basının da yer alan haberlere göre, söz konusu arıza nedeniyle İngiliz hükümetine ait internet siteleri de erişime kapanmış durumda. Pek çok medya kuruşunun internet sayfalarının da okurlarına hizmet veremediği gelen bilgiler arasında. Arıza nedeniyle an itibari ile Independent, The Guardian ve New York Times'ın internet sitelerine ulaşılamıyor.

Söz konusu kesintinin neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, küresel internet kesintisi Amazon Web Service'taki arıza nedeniyle gerçekleşti.

Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim sağlanamıyor
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (2)
KOBRA MURAT : Ben bu fis de neyin nesi ayagimin altinda diye cekmistim... pardon bir sn
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ALPASLAN KÖSEOĞLU: sıber saldırı olmasın
Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
500
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