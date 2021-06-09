Dünya genelinde çok sayıda siteyi etkileyen internet kesintisinin sebebi yazılım hatası çıktı
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Dünya genelinde çok sayıda siteyi etkileyen internet kesintisinin sebebi yazılım hatası çıktı

Dünya genelinde çok sayıda siteyi etkileyen internet kesintisinin sebebi yazılım hatası çıktı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünya genelinde başta Beyaz Saray, İngiliz hükümeti, Amazon, CNN, Financial Times, Guardian ve New York Times olmak üzere çok sayıda dev kurum ve kuruluşun internet sitelerinde yaşanan kesintinin nedeni belli oldu. Bilişim şirketi Fastly, kesintinin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

Günümüzde birçok işlemin yapıldığı dijital ortam, geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir kesintiye uğradı. Başta Beyaz Saray, İngiliz hükümeti, Amazon, CNN, Financial Times, Guardian ve New York Times gibi devler olmak üzere çok sayıda büyük kuruluş veya gazetenin web sitelerine ulaşılamadı. Kesintinin yaşandığı anda, neden kaynaklandığını bilinmezken, kesintinin nedenine ilişkin Bilişim şirketi Fastly'den bilgilendirme geldi.

YAZILIMSAL HATADAN KAYNAKLI

Fastly piyasalarda keskin düşüşe de neden olan kesintinin sebebini sistemdeki yazılım hatası olarak açıkladı. Şirket, mayıs ayındaki güncellemede yapılan hatanın, bir müşterinin seçenekleri değiştirmesinin ardından aktif hale gelerek kesintiye yol açtığını duyurdu.

"BUNU ÖNGÖRMEMİZ GEREKİYORDU"

Yazılım güncellemesindeki hatanın "test sürecinde anlaşılamadığını" vurgulayan şirket, "Kesintiyi tetikleyen belirli koşullar olsa da bunu öngörmeliydik" itirafında bulundu.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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