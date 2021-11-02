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Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler

Koronavirüsün yayıldığı Çin'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Hastalığın yayılmasını önlemek isteyen yetkililer, önlemleri sıklaştırdı. Doğu Çin'in Jiangxi eyaletindeki küçük bir ilçede hareketliliği azaltmak için tüm trafik ışıkları kırmızıya çevrildi.

Çin'in Vuhan eyaletinde patlak veren koronavirüs salgını tüm dünyayı esir altında tutmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle şu ana kadar milyonlarca insan hayatını kaybetti. Hızlı aşılamaların ardından salgını kontrol altına aldığı düşünülen Çin'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Yetkililer de aldıkları sert önlemlerle bu artışın önüne geçmeyi hedefliyor.

34 BİN KİŞİYE TEST YAPILDI

Disneyland'de eğlenmeye giden 34 bin kişinin aynı anda teste alınması büyük şaşkınlık yarattı.220 özel otobüsle evlerine bırakılan insanların hepsinin negatif çıktığı açıklandı. Fakat teste tabii tutulanlardan yine de iki gün evden çıkmamaları istendi.

TÜM IŞIKLARI KIRMIZIYA ÇEVİRDİLER

Ülkede dikkat çeken bir önlem de Jiangxi eyaletindeki küçük bir ilçeden geldi. İlçede tek bir vaka tespit edildikten sonra tüm trafik lambalarını kırmızıya çevirdi. Yerel yetkililer, bu kararın hareketliliği azaltmayı amaçladığını açıkladı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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