Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı - Haberler
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Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Güney Amerika'daki bir düğünde kaydedilen görüntüler, ilginçliği nedeniyle kısa sürede viral oldu. Düğün videosunda gelin ve damat dahil herkesin mutsuz olduğu görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler, milyonlarca vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Güney Amerika'da çekilen düğün görüntüleri ise sosyal medya gündemine damga vurdu. Görüntülerde dans eden gelin ve damat dahil kimsenin yüzünün gülmemesi gözlerden kaçmadı.

DÜĞÜNÜ CANLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Arkadaki 2 kişinin düğünü hareketlendirmeye çalıştı görülüyor. Ancak onların da çabası yeterli olmadı. Gergin bir ortamda gerçekleştiği görülen düğün, aynı şekilde devam etti. Gelin ve damadın neden bu şekilde davrandığı henüz bilinmiyor.

Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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