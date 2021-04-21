Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak
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Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Rusya lideri Vladimir Putin, dünyayı tedirgin eden çok sert bir açıklamada bulundu. Ulusal sesleniş konuşması niteliğinde Federal Meclis üyelerine seslenen Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar" dedi. Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Rus lider, "Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu Federal Meclis'in üyelerine hitaben her sene hazırladığı konuşmayı yaptı. Konuşma Federal Meclis üyelerine hitaben yapılsa da aslında bir ulusa sesleniş konuşması niteliğini de taşıyor.

"RUSYA'YI SUÇLAMAK BİR DİZİ ÜLKE İÇİN BİR TÜR SPOR HALİNE GELDİ"

Putin "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar" dedi.

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum. Ukrayna ya da Belarus'ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus'u düşünüyordu. İstedikleri Rusya'yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya'ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

"TÜM RUS VATANDAŞLARINA SESLENİYORUM, AŞI OLUN"

Putin, ülkesinde sonbahara dek koronavirüse karşı sürü bağışıklığı oluşmasını beklediklerini anımsattı ve vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları çağrısını yaptı:

"Herkes aşılanma imkanı olmalı, zira bu, sonbaharda ülkemizde sürü bağışıklığı oluşmasını sağlayacak. Karşı karşıya olduğumuz sorunun çözümü hem bize hem de sizlere, tüm vatandaşlarımıza bağlı. Bir defa daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum: Aşı olun."

Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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