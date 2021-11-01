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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik eksikliği nedeniyle gitmediği 6. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na Ekrem İmamoğlu davet edildi. İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşen konferansa İstanbul'u temsilen katılacak olan İmamoğlu, 2 ayrı panelde konuşma yapacak.

İskoçya'nın Glasgow kentinde Pazar günü başlayan ve 12 Kasım'a kadar devam edecek olan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26)'na pek çok ülkenin lideriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. İmamoğlu, BM ve C40 Şehirler İklim Liderliği Grubu'nun davetlisi olarak COP26 İklim Zirvesi'nde 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edecek.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN TARAFINDAN DUYURULDU

Haber i sosyal medyada hesabından duyuran İBB Sözcüsü Murat Ongun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu katılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GİTMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra yaptığı açıklamalarda Erdoğan, "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi

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Emre İliksiz
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