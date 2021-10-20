Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisi Genel Kurulu'nda, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz" demişti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği, Rusya dahil 5 daimi üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savına ilişkin soruya yanıt verdi.

DAHA ÖNCE YANIT VERMEMİŞTİ

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre; Peskov ise, dünkü basın toplantısında kendisine Rusça olarak aktarılan bu açıklamayı, Türkçe bildiği için Türkçe okuyup yorum yapmayı tercih edeceğini belirtmişti.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının yeniden sorulması üzerine Peskov, "Tahmin edebileceğiniz gibi ince ayrımlar çok mühim. Rusça çevirisine bakacak olursam, tüm yükü kendi üstlerine alıp dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça fedakarlıkta bulunan güçlere için 'bir avuç ülke' gibi küçümseyici bir ifade kullanmak diplomasi açısından pek de kabul edilebilir değil" dedi.

PESKOV, TÜRKÇE ORİJİNALİNİ HENÜZ OKUYAMADIĞINI SÖYLEDİ

Kremlin Sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamalarının Türkçe orijinalini henüz okuyamadığını, fakat bunu mutlaka yapacağını da sözlerine ekledi.

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