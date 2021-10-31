Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Lider Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu. AB'nin ordu hamlesine de değinen Erdoğan, "Bu olabilecek bir proje değil. Mümkün değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AB üyesi ülkeler de dahil NATO ülkesi ağırlıklı, bunların hemen hemen kahir ekseriyeti böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kritik G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
"MÜMKÜN DEĞİL"
Bir gazetecinin, "Ab kendi ordusunu kurmayı tartışıyor. Birçok AB üyesi NATO'ya üye. Türkiye'de NATO'nun üyesi siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu olabilecek bir proje değil. Mümkün değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AB üyesi ülkeler de dahil NATO ülkesi ağırlıklı, bunların hemen hemen kahir ekseriyeti böyle bir yapılanmaya sıcak bakmıyor." yanıtını verdi.
AB'NİN ORDU PROJESİ
Avrupa Birliği, Afganistan'da kendi yurttaşlarını tahliye edebilmek için ABD ordusuna olan bağımlılığını gördüğü 15 Ağustos'tan bu yana, operasyonel gücü olan ortak AB gücü kurma planını yeniden tartışmaya açmıştı.